في العراق الاصابات في كورونا ضعف حالات الشفاء وكربلاء في مقدمة اعداد الاصابات بعد بغداد

2021/02/14 | 18:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية

اليوم الاحد ارتفاعاً ملحوظاً بأعداد

الوفيات والاصابات الجديدة بفيروس

كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين

الماضية.

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