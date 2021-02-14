2021/02/14 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_عبد_الجليل ملخَّص:إنَّ "العربية" كَـلِسانٍ مِعياريّ هي لُغةٌ وَضَعَ قواعدَها النُّحاةُ الـمُؤسِّسون [لُغة مِـظَـلَّـة، لسان جامع، لغة مُشتَرَكة] اعتماداً على مَبدَأِ "الفصاحة"، أي: المفهومية والوضوح لأكبر عدد ممكن من المتكلِّمين.



فاستبعدوا أغلبَ الظواهر اللغوية المحلية أو الإقليمية التمييزية في لَهَجات العرب، أي استبعدوا "اللُّـكْـناتِ" المحلّية التي تُعيق صناعةَ لِسانٍ موحَّد.



وقد استنَدوا إلى القُرآن و ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشكُّل العربية وحركات الإعراب - محمد علي عبد الجليل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشكُّل العربية وحركات الإعراب - محمد علي عبد الجليل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).