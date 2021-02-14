2021/02/14 | 18:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- ردت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، سها داود نجار، اليوم الاحد، على المتهمين لها بمنح أراض بمحيط مطار بغداد الدولي، بأقل من قيمتها بـ”98%” وتسببها بهدر المال العام، فيما كشفت عن اتفاق حكومي ونيابي على وضع حل للمشكلات الاستثمارية المتعلقة بأرض المطار.وقالت النجار، في حديث خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إنه “تم الاتفاق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جدلية منح أرض مطار بغداد للاستثمار..



هيئة الاستثمار تعلق عبر “المركز الخبري” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جدلية منح أرض مطار بغداد للاستثمار.. هيئة الاستثمار تعلق عبر “المركز الخبري”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جدلية منح أرض مطار بغداد للاستثمار.. هيئة الاستثمار تعلق عبر “المركز الخبري”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).