2021/02/14 | 18:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ديالى..

اعتبر عضو لجنة الاقاليم النيابية النائب مضر الكروي، الاحد، بان حوادث الطرق تعادل 10 اضعاف ضحايا الارهاب في ديالى.

وقال الكروي لـوكالة /المعلومة/، ان “حوادث الطرق في ديالى لاتزال تسجل مشهد مؤلم ودامي مع سقوط الاف سنويا في احصائيات مرعبة تدلل على حجم الكارثة الإنسانية”، لافتا الى ان “اجمالي الضحايا يزيدون عن 10 اضعاف قياسا بضحايا الارهاب”.

وأضاف، أن “6 طرق في ديالى تتصدر المشهد الدامي للحوادث ابرزها طريق كركوك- بغداد ودلي عباس والمقدادية”، مؤكدا “ضرورة اعادة النظر في ملف توسيع وتطوير الطرق ومعالجة الحفر والمطبات والسعي الى دراسة اسباب الحوادث المميتة وبمعدلات عالية في بعض الطرق”.

واشار الى ان “الاحصائيات المسجلة لحوادث الطرق في ديالى مرتفعة جدا خاصة في السنوات الاخيرة ما يستدعي اطار حكومي داعم لملف الحد من نزيف الدماء الذي بلغ مستويات عالية جدا “.

وتعاني ديالى من معدلات عالية لحوادث الطرق خاصة طريق كركوك- بغداد والذي يعد من اهم الطرق البرية المارة في المحافظة.



انتهى/ 25 ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حوادث الطرق تعادل 10 اضعاف ضحايا الارهاب في ديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حوادث الطرق تعادل 10 اضعاف ضحايا الارهاب في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).