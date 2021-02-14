الميناء يختتم المرحلة الأولى بتعادل مع نفط الوسط في الممتاز

2021/02/14 | 18:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم / بغداد

أنهى فريق الميناء بكرة القدم اليوم الاحد (14 شباط 2021) المرحلة الاولى بتعادل مع نفط الوسط 1 - 1 ، في لقاء جرى على ملعب النجف الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة والاخيرة للمرحلة الاولى بدوري الكرة الممتاز،

وقال مراسل (بغداد اليوم)، " المباراة بدأت قوية ومفتوحة بفرص من الطرفين، مع هدف مبكر وجميل للميناء جاء في الدقيقة 8 وبتسديدة قوية من جونيور انباي ، وكاد الميناء ان يضاعف النتيجة في الدقيقة ١٨ عندما واجه حسام مالك الحارس علي كاظم براسية انقذها الاخير، وعاد نفط الوسط للقاء بركلة جزاء سجل منها سجاد جاسم عند الدقيقة ٤٣ هدف التعادل لفريقه لينتهي الشوط الاول 1-1".

واضاف،" في الشوط الثاني انخفض اداء المباراة من الفريقين خاصة من جانب الفريق المضيف نفط الوسط الذي تلاشت فرصه الفعلية، لينتهي اللقاء 1 - 1.

وكان إفتتاج الجولة نفسها قد شهد أمس السبت تعادل زاخو ونفط ميسان، والقاسم والنجف، وفوز الديوانية على السماوة، والزوراء على اربيل ، والجوية على الحدود، بينما تعادل الشرطة اليوم مع الصناعات، والنفط مع نفط البصرة، وخسارة الكرخ من امانة بغداد.

وبتعادل الفريقين، انهى نفط الوسط المرحلة الاولى بنقاطه الـ 31 والمركز الرابع، والميناء بالمركز 12 ونقاطه الـ 21.

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