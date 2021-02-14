2021/02/14 | 18:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ عممت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة ، على الوزارات والدوائر والمحافظات كافة ، للشروع بتنفيذها على وفق التوقيتات الزمنية والاجراءات المحددة./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعميم قرارات اللجنة العليا على الوزارات والمحافظات للشروع بتنفيذها) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعميم قرارات اللجنة العليا على الوزارات والمحافظات للشروع بتنفيذها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).