2021/02/14 | 18:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ التقى نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، السفير السويسري غير المقيم في بغداد لوكاس كاسير، واكد ضرورة ان يكون لسويسرا دور بارز بمساعدة العراق في بناء الديمقراطية واعمار المناطق التي تعرضت للارهاب وغيرها .وذكرت النقابة في بيان صحفي :" ان نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي التقى في مقر النقابة اليوم ، السفير السويسري غير المقيم في بغداد لوكاس كاسير ، وقدّم شرحا وافيا عن عمل الاسرة الصحفية العراقية وشجاعتها، وتضحيات الصحفيين العراقيين وشجاعتهم وهم يواجهون الارهاب خلال الفترة الماضية".واكد اللامي :" ضرورة ان يكون لسويسرا دور بارز في مساعدة العراق على بناء الديمقراطية واعمار المناطق التي تعرضت لخطر الارهاب وغيرها ".من جانبه ابدى السفير السويسري اعجابه بجهد وعمل النقابة في الجوانب المهنية والتنظيمية، مشيرا الى:" ان سويسرا بلد يقدر عاليا الحضارة العراقية وتاريخ العراق ".وعبر كاسير عن اعجابه بشجاعة الصحفيين العراقيين، ودورهم البارز في ارساء الديمقراطية وترسيخ الحرية، مؤكدا ضرورة ان تلعب الصحافة العراقية دورا بارزا في عملية مراقبة الانتخابات./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤيد اللامي يلتقي السفير السويسري ويؤكد ضرورة ان يكون لبلاده دور بارز في مساعدة العراق على بناء الديمقراطية / موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤيد اللامي يلتقي السفير السويسري ويؤكد ضرورة ان يكون لبلاده دور بارز في مساعدة العراق على بناء الديمقراطية / موسع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).