حزب العمال الكردستاني: تركيا قتلت جنودها الأسرى شمالي العراق

2021/02/14 | 18:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر حزب العمال الكردستاني بيانا ردا على إعلان أنقرة عن اكتشاف جثث 13 مدنياً تركياً قتلوا على أيدي عناصره شمالي العراق....

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