2021/02/14 | 18:21 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أصدر حزب العمال الكردستاني بيانا ردا على إعلان أنقرة عن اكتشاف جثث 13 مدنياً تركياً قتلوا على أيدي عناصره شمالي العراق....
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) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب العمال الكردستاني: تركيا قتلت جنودها الأسرى شمالي العراق
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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