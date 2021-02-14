الكاظمي لسفير الفاتيكان: زيارة البابا ستسهم بترسيخ الاستقرار

2021/02/14 | 18:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، لسفير الفاتيكان في بغداد ميتجا لسكوفر، أن زيارة البابا ستسهم بترسيخ الاستقرار....

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