2021/02/14 | 18:21 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، لسفير الفاتيكان في بغداد ميتجا لسكوفر، أن زيارة البابا ستسهم بترسيخ الاستقرار....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي لسفير الفاتيكان: زيارة البابا ستسهم بترسيخ الاستقرار
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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