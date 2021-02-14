نائب: الكرد يريدون موازنة تناسب مزاجهم وليس وفق الاستحقاق

2021/02/14 | 18:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اتهم تحالف عراقيون، السبت، الكرد بانهم يريدون الموازنة مفصلة وفق مقاساتهم وليس وفق الاستحقاق والدستور، مبينا انه لم نسمع صوت كردي يعترض على اي فقرة فساد بالموازنة وكل مباحثاتهم حول حصة الاقليم.

وقال النائب عن تحالف عراقيون خالد الجشعمي لـ/المعلومة/ ان “الموازنة اتت مفخخة من قبل الحكومة ومليئة بمواد ومخصصات عرضة للفساد”.

واضاف ان “البرلمان لم يسمع اي صوت كردي يعترض او يناقش اي من تلك الفقرات “، مشيرا الى ان “كل مناقشاتهم ركزت فقط حول حصة الاقليم وكانهم دولة منفصلة”.

واوضح الجشعمي ان “الكرد يريدون موازنة مفصلة على مقاساتهم في مناقشاتهم وليس حصة وفق الدستور والقانون”.انتهى25و

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