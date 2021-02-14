سيناتورة جمهورية : ترامب خلق وضعا خطيرا وجعل مصالحه الشخصية فوق كل شيء

2021/02/14 | 18:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة …

اوضحت السيناتورة الجمهورية سوزان كولينز سبب ادانتها للرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب قائلة إنه خلق “وضعا خطيرا” ووضع “مصالحه الأنانية” فوق مصالح البلاد.

ونقلت صحيفة نيوزويك في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن كولينز قولها بعد فشل الادانة في مجلس الشيوخ إن ” الهجوم على مبنى مجلس الشيوخ لم يكن اندلاعًا تلقائيًا للعنف.



بل كان تتويجًا لتيار مستمر من الاستفزازات من قبل ترامب والتي كانت تهدف إلى قلب نتائج الانتخابات الرئاسية”.

واضافت أن ” تصرفات ترامب اشبة بالقاء عود ثقاب مشتعل في كومة من الاوراق الجافة ، وقد اذكى حالة الاستياء من خلال وابل مستمر من الادعاءات الكاذبة بشان تزوير الانتخابات “.

وتابعت ” لقد انشأ ترامب وضعا خطيرا للغاية وبدلاً من الدفاع عن النقل الدستوري للسلطة ، حرض على تمرد بهدف منع حدوث هذا الانتقال للسلطة، سواء كان ذلك عن طريق العمد أو بسبب التجاهل المتهور لعواقب أفعاله ، وإخضاع مصالح البلاد لمصالحه الأنانية ، ولذا فهو يتحمل مسؤولية كبيرة عن غزو مبنى الكابيتول “.

يشار الى أنه ” وعلى الرغم من أن التصويت بالإدانة كان الأكثر حزبيًا في تاريخ الولايات المتحدة ، بأغلبية كبيرة (57 من أعضاء مجلس الشيوخ من أصل 100) صوتوا لإدانة ترامب ، إلا أن هذا لم يلب الحد الدستوري العالي لأغلبية الثلثين من أجل إدانة الرئيس الجمهوري السابق ، كان يتعين على ما لا يقل عن 17 جمهوريًا الانضمام إلى أعضاء التكتل الديمقراطي مما يعني أنه كان يتعين على 10 جمهوريين إضافيين الانقلاب على ترامب بالإضافة إلى كولينز “.



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