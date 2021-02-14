الدفاع المدني تصدر بياناً بشأن “سقوط مصعد” في مستشفى الموصل العسكري

2021/02/14 | 18:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، بياناً بشأن “سقوط مصعد” في مستشفى الموصل العسكري، ما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة أربعة اخرين.

وقالت المديرية في بيان صحفي، إن “فرقها تمكنت من انقاذ أربعة اشخاص وانشال جثتي شخصين نتيجة سقوط مصعد داخل مستشفى الموصل العسكري في منطقة رأس الجادة في الجانب الأيمن من الموصل”.

واضافت المديرية، أن “فرق الدفاع المدني عملت على اخلاء المصعد من المصابين ومن ضمنهم مدير المستشفى واكملت انتشال جثث الضحايا فيما فتحت تحقيق لمعرفة اسباب سقوط المصعد”.

واوضحت، ان “التقارير الاولية تشير إلى أن المصعد جديد وبدائي ومستحدث وقيد الانشاء وغير مطابق لموصفات وشروط السلامة والامان الصادرة من مديرية دفاع مدني وغير مخصص لنقل الاشخاص ولم يتم اخذ رأي مديرية الدفاع المدني قبل الانشاء والتشغيل وادخاله الى الخدمة”.

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