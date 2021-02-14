شركة عقارات إماراتية تخسر 283 مليون دولار في 2020

2021/02/14 | 18:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة داماك العقارية، المدرجة في سوق دبي المالي، تفاقم خسائرها بنسبة 2717%، خلال العام 2020، لتصل إلى 1.039 مليار درهم (نحو 283 مليون دولار)، مقارنة بنحو 37 مليون درهم (نحو 10.1 مليون دولار) في 2019.

وقالت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، اليوم الأحد، إن قيمة إجمالي الأصول استقرت عند 21.1 مليار درهم، بنهاية 2020، بعد أن وصلت إلى 23.8 مليار درهم في 31 ديسمبر 2019.

وقلصت داماك خسائرها الفصلية بنسبة 36% لتصل إلى 107 ملايين درهم.

وأضافت أنه من المنطقي أن الأزمة المستمرة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وأثرت على اقتصادات العالم، قد أثرت على هامش أرباح داماك العقارية، كما أثر الإغلاق العالمي والقيود المفروضة على السفر جنباً إلى جنب مع تراجع السفر العالمي، سلباً على سوق العقارات في دبي.



لغت الإيرادات الإجمالية للشركة 4.7 مليار درهم في 2020، مقارنة بنحو 4.4 مليار درهم في 2019، ووصلت قيمة المبيعات المحجوزة إلى 2.3 مليار درهم في العام ذاته، مقابل 3.1 مليار درهم في عام 2019.

وبلغ إجمالي الديون 3.2 مليار درهم بنهاية 31 ديسمبر 2020، بينما وصلت قيمة النقد والأرصدة المصرفية إلى 4.2 مليار درهم، واستقرت قيمة حقوق المساهمين عند 13 مليار درهم في 31 ديسمبر 2020، كما شهدت الشركة انخفاضاً ملحوظاً في إجمالي ديونها بقيمة 0.65 مليار درهم خلال عام 2020.

وقال رئيس مجلس إدارة داماك العقارية، حسين سجواني، إن عام 2020 كان صعباً للغاية على جميع المطورين العقاريين في دولة الإمارات بما فيهم داماك، ونتيجة استمرار تفشي كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، فقد تأثر قطاع السياحة بشكل كبير، لا سيما وأنه يعد رافداً أساسياً لاقتصاد دبي وسوق العقارات فيها.

وتابع: “على الرغم من ذلك، أتوقع أن الانتعاش الحقيقي سيستغرق من 12 إلى 24 شهراً، لذا يجب أن نتحلى بالصبر ونتبنى حلولاً ذكية ومبتكرة في المرحلة المقبلة”.



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