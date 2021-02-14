"الزراعة" العراقية تشن حملة للسيطرة على التهريب بالمنافذ

2021/02/14 | 18:44 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن وزير الزراعة محمد الخفاجي العراقي، البدء بحملة للسيطرة على التهريب في جميع المنافذ بضمنها إقليم كردستان.وقال الخفاجي للإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن "الوزارة وبعد توجيهات رئيس الوزراء خلال الاجتماع …

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