التعادل الايجابي يُنهي مواجهة العندليب والسفانة

2021/02/14 | 18:50 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

حسم التعادل الايجابي بهدف لمثله مباراة نفط الوسط والميناء في اطار مباريات الدوري الممتاز بكرة القدم.

واقيمت المواجهة لحساب الاسبوع التاسع عشر من البطولة على ملعب النجف الدولي.

وسجل السفانة الهدف الاول عن طريق المحترف مباي في الدقيقة السابعة، فيما جاء هدف التعديل للعندليب عن طريق اللاعب سجاد جاسم في الدقيقة 43.

وبهذا التعادل اصبح رصيد نفط الوسط 31 نقطة في المركز الرابع، بينما اصبح رصيد الميناء 21 نقطة في المركز الثاني عشر.



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