وزير الزراعة يعلن البدء بحملة لمنع التهريب في جميع المنافذ

2021/02/14 | 18:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلن وزير الزراعة محمد الخفاجي، الاحد، عن البدء بحملة لمنع التهريب في جميع المنافذ بضمنها الاقليم.وقال الخفاجي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تم البدء بحملة لمنع التهريب في جميع المنافذ بضمنها اقليم كردستان العراق”، داعياً أصحاب علوات الخضار الى “عدم التعامل مع المستورد”.وأضاف أن “الدول المستوردة لمنتجاتنا …

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