نائب يتحدث عن سعي وزاري للوصول إلى أمر هام يخص سلالة كورونا الجديدة

2021/02/14 | 18:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

كشف عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، فالح الزيادي، الأحد، 14 شباط، 2021، عن سعي وزارة الصحة للوصول إلى أمر هام يخص السلالة الجديدة من كورونا بالعراق بعد يوم من إعلان وزير الصحة وصول مختبرات خاصة بالكشف عن الوباء.

وقال الزيادي في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "وزارة الصحة تعمل على ارسال عينات المصابين الى المختبرات من أجل الكشف إذا كانت هناك سلالة متحورة من فيروس كورونا طورت حالها داخل العراق أم لا".

واضاف أن "العراق لم يسجل حتى الآن أية إصابة بالسلالة الجديدة التي ظهرت في بريطانيا أو دول أخرى"، مبينا أن "التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية والعودة إلى التجمعات سواء كانت الدينية أو السياسية أو الاجتماعية، سببا رئيسيا في تصاعد معدلات الموقف الوبائي في العراق خلال الأسبوعين الماضيين".

وتابع أن "الفترة الماضية كان فيها التزاما نسبيا بالإجراءات الوقائية، لكن في الوقت الحالي، ونتيجة الخرافات التي تروج للمواطنين، بدءً واضحا الاستهانة بالاجراءات الوقائية والارشادات الوزارية".

وفي وقت سابق، قرر وزير الصحة، حسن التميمي، اليوم الأحد، نشر فرق تابعة للوزارة وترافها القوات الأمنية في شوارع بغداد ‏والمحافظات لمحاسبة المخالفين لشروط الوقاية من كورونا.‏

وقال التميمي في تصريح للوكالة الرسمية، إن "وزارة الصحة تقرر نشر فرقها في شوارع بغداد والمحافظات لمحاسبة وتغريم ‏المخالفين للتعليمات الوقائية والقوات الأمنية سترافق تلك الفرق لأداء مهامها".‏

وأضاف، أن "الغرامات والعقوبات ستفرض وفق قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة".‏

وأصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق، أمس السبت، 8 قرارات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.‏

وبحسب بيان أصدرته لجنة الصحة، وتلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، تقرر فرض حظر للتجوال من الساعة الثامنة مساء الى الساعة ‏الخامسة صباحا، وذلك اعتبارا من الـ18 من شباط الجاري.‏

وقررت اللجنة، اغلاق مراكز المساج والتجميل والمتنزهات لمدة اسبوعين، فيما وجهت بمنع اقامة الفواتح ومجالس العزاء مع فرض ‏غرامة خمسة ملايين للمخالفين.‏

وتقرر ايضا، التوجيه بإغلاق المساجد والحسينيات كافة وفتحها أوقات الصلاة فقط لرفع الأذان، فضلا عن منع اقامة حفلات الافراح ‏في قاعات المناسبات وغلقها من 15 شباط الى اشعار اخر .‏

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة، أن يكون التعليم في المدارس والمعاهد والكليات الحكومية والاهلية الكترونياً من يوم 18 ‏شباط باستثناء المراحل النهائية لطلبة كليات الطب.‏

واستثنت اللجنة من قرار حظر التجوال كوادر الصحة والقوات الأمنية والدوائر الخدمية والإعلاميين ومحال بيع الخضار من حظر ‏التجوال.‏

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