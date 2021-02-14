تنفيذ عمليات مداهمة وكرين لتهريب النفط ومشتقاته في محافظتي بغداد والأنبار

2021/02/14 | 18:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/نفذت مديرية شرطة نفط الوسط عمليات مداهمة وكرين لتهريب النفط ومشتقاته في محافظتي بغداد والأنبار.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " انه تم خلال العملتين العثور على العديد من الخزانات، ومواد أخرى تستخدم في عملية المتاجرة بالمشتقات النفطية بصورة غير شرعية ، ./انتهى ح

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