معلومات جديدة.. هل تؤثر الإصابة بكورونا على حليب الأم؟

2021/02/14 | 18:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني تفاجأت أم مكسيكية بتحول لون حليبها إلى الأخضر، وذلك عقب إصابتها وطفلتها الرضيعة بفيروس كورونا المستجد.وقالت آنا كورتيز، إن لون حليبها أصبح يتغير أثناء محاربتها للوباء، وقد أخذ يعود للونه الطبيعي بعد فترة من إجرائها لاختبار أثبت تعافيها من كورونا لاحقا.ونقلت صحيفة “ميرور” البريطانية عن طبيب آنا قوله، […]

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هل تؤثر الإصابة بكورونا على حليب الأم؟ المركز الخبري الوطني.

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