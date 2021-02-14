2021/02/14 | 18:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الأحد، العثور على عدد من الاسلحة واعتقال شخصين غربي محافظة كركوك.

وقالت القيادة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "قوة من اللواء الآلي الثاني تمكنت من تنفيذ عملية امنية بناءً على معلومة استخبارية بوجود تحركات مشبوهة ضمن قاطع المسؤولية لتفتيش قرية "حسيب العارف" والعثور خلالها في احدى الدور على ( بنادق كلاشنكوف عدد8 بالاضافة الى قاذفة RBG7 ) والقاء القبض على اثنين من الاشخاص الساكنين فيها".

وأشارت إلى "تسليمهم الى جهة الاختصاص مع المضبوطات لإكمال الاجراءات التحقيقية بحقهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعملية أمنية.. ضبط اسلحة واعتقال شخصين غربي كركوك) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعملية أمنية.. ضبط اسلحة واعتقال شخصين غربي كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).