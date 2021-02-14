الفتح: طالبنا الحكومة بإخضاع كردستان للدستور الاتحادي والكف عن مجاملتها

2021/02/14 | 19:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..

كشف تحالف الفتح، الاحد، عن مجاملات تقوم بها الحكومة العراقية مع الاقليم حول ازمة الموازنة.

وقال عضو التحالف، مختار الموسوي، في تصريح لوكالة / المعلومة /، ” طالبنا قبل وبعد قدوم وفود كردستان الى بغداد، الحكومة الاتحادية بالكف عن المجاملات والتعاطي بجدية في الحوار مع كردستان ووفق ما نص عليه الدستور العراقي الاتحادي”، مبينا، ان” الامور بدأت تخرج عن المنطقية والحكومة متهاونة كثيرا في التعامل مع وفود كردستان”.

واضاف، ان” الدستور العراقي بصفته الاتحادية ربط جميع التعاملات الخارجية ببوابة الحكومة المركزية في بغداد”، مشيرا الى ان” تعاملات الاقليم مع الخارج فيما يخص المنافذ والدخول والخروج منها وكميات النفط المصدره يجب ان تكون من بوابة بغداد”.

واوضح، ان” كردستان بصفتها القانونية ادارة تابعة دستوريا الى بغداد وليس من حقها عقد الاتفاقيات وخصوصا القروض الخارجية مع اي دولة الا بعد مشاورة بغداد واخذ موافقتها”.انتهى /25ر

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