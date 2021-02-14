ضبط اسلحة واعتقال شخصين غربي كركوك

2021/02/14 | 19:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الأحد، العثور على عدد من الاسلحة وقاذفة غرب محافظة كركوك.

وقالت القيادة في بيان صحفي، إن “قوة من اللواء الآلي الثاني تمكنت من تنفيذ عملية امنية بناءً على معلومة استخبارية بوجود تحركات مشبوهة ضمن قاطع المسؤولية لتفتيش قرية “حسيب العارف” والعثور خلالها في احدى الدور على ( بنادق كلاشنكوف عدد8 بالاضافة الى قاذفة RBG7 ) والقاء القبض على اثنين من الاشخاص الساكنين فيها”.

وأشارت إلى “تسليمهم الى جهة الاختصاص مع المضبوطات لإكمال الاجراءات التحقيقية بحقهم”.





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