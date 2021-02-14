2021/02/14 | 19:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غيب الموت، اليوم الأحد، الرئيس الارجنتيني السابق كارلوس منعم.

وذكرت وسائل اعلام ارجنتينية ان منعم الذي ينحدر من اصول سورية، فارق الحياة اليوم عن عمر ناهز الـ 91 عاماً.

وشغل منعم الذي احتفل أوائل تموز الماضي بعيد ميلاده الـ90، منصب رئيس الدولة خلال فترة بين عام 1989 و1999، كما ترشح في انتخابات عام 2003، حيث خسر أمام نيستور كيرشنير.

وواجه منعم بعد تركه الرئاسة اتهامات جنائية بتهم فساد، خاصة بشأن تصدير الأسلحة إلى الإكوادور وكرواتيا، وصدر في عام 2019 حكما بالسجن لمدة قرابة 4 سنوات بتهمة الاختلاس.

PUKmedia وكالات

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة رئيس الارجنتين السابق) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة رئيس الارجنتين السابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).