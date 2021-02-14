2021/02/14 | 19:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اول مشاركة رسمية للاندية نوروز وبيشمركة السليمانية ودهوك، في تصفيات دوري الدرجة الاولى بكرة القدم، تمكنت الفرق من ضمان بطاقة التأهل.

نوروز في الجولة الرابعة من المرحلة الثانية للتصفيات تغلب على داقوق بنتيجة 8 اهداف دون رد.

كما تمكن ناديا بيشمركة السليمانية ودهوك من ضمان التأهل لدوري الدرجة الاولى والمرحلة النهائية للتصفيات للدوري الممتاز للكرة العراقية.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نوروز يتأهل للدرجة الاولى بكرة القدم) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نوروز يتأهل للدرجة الاولى بكرة القدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).