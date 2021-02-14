التعادل يحسم مواجهة نفط الوسط والميناء

2021/02/14 | 19:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم التعادل (1-1) مواجهة نفط الوسط وضيفه

الميناء، اليوم الأحد، على ملعب النجف

الدولي، لحساب الجولة الـ19 من الدوري

العراقي الممتاز.

وقدم الميناء بداية مميزة، بتسجيله

هدف مبكر عبر محترفه الكاميروني،

ج

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