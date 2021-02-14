السفير الهولندي بالعراق من مرقد امير المؤمنين :شرف عظيم أن أكون في هذا المكان المقدس (مصور)

2021/02/14 | 19:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشرف السفير الهولندي في العراق ميشيل

رينتينار ، والوفد المرافق له بزيارة

العتبة العلوية والاطلاع على المعالم

التاريخية والأثرية في رحاب المرقد

الطاهر لأمير المؤمنين (عليه السلام)

وتحدث السفير الهولند

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