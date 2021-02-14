2021/02/14 | 19:09 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قالت وسائل إعلام محلية اليوم الأحد إن الرئيس الأرجنتيني السابق كارلوس منعم توفي عن 90 عاما بعد صراع لفترة طويلة مع المرض.وشغل السياسي والمحامي المحنك منصب رئيس الأرجنتين من سنة 1989 حتى سنة 1999.وكان منعم عضوا في مجلس الشيوخ وقت وفاته.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة رئيس الأرجنتين السابق كارلوس منعم عن 90 عاماً عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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