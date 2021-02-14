الرواية والمجتمع - محمد علي سليمان

2021/02/14 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_سليمان يمكن تعريف المجتمع بأنه نظام يحدد عمل الناس، ويضبط سلوكهم الاجتماعي وعلاقاتهم الاجتماعية عبر قوانين _ عقد اجتماعي بحيث يحقق التجانس بين الناس عبر خلق تاريخ مشترك وعادات مشتركة ومصالح مشتركة، وأحلام مشتركة، ويحقق أيضاً هوية هؤلاء الناس التي تحقق هوية المجتمع.



ويمكن القول إن المجتمع تحكمه الظروف التاريخية: الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية، تحكمه الظروف الخارجية: القوى الإمبريالية التي تقولب ......





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