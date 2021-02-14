أفكار قد تساعد العزاب على قضاء عيد الحب بسعادة

2021/02/14 | 19:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 30 دقیقة

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في عيد الحب الذي يصادف 14 شباط من كل عام يربط الكثيرون الاحتفال به بوجود شريك عاطفي، لكن العزاب يمكنهم قضاء يوم "فالنتاين" والاستمتاع بوقت دافئ بمفردهم.

وبحسب تقارير فان هناك بعض العزاب يدفنون أنفسهم في العمل لساعات طويلة، أو يفضلون النوم طول اليوم حتى لا تتسرب مشاعر الوحدة إلى قلوبهم، وبغض النظر عن الطريقة التي يريد غير المرتبطين عاطفيا قضاء يوم الفالانتاين بها، فإنه لا يوجد سبب يجعلهم بحاجة إلى شركاء ليكونوا قادرين على الشعور بتلك المشاعر الإيجابية والمحبة التي تغمر العشاق.

وهذه عدة وهادئ دون الحاجة إلى الهرب إلى العمل أو النوم، ومنها:

- وجبة لذيذة، تستطيع جعل يوم 14 شباط تاريخا مميزا من خلال الاستمتاع بوجبة طعام لذيذة من قائمة مفضلاتك، سواء أعددتها بنفسك أو طلبتها من إحدى المطاعم التي تشتهر بها، وتستطيع أيضا مشاركتها مع أحد أصدقائك المقربين إن سنحت لك الفرصة لمزيد من الرضاء والشعور بالمشاركة.

- حمام عطري، بالتأكيد يمنحك حمام عطري دافئ شعورا بالسعادة ويحسن حالتك المزاجية، ويمكنك إضفاء مزيج رومانسي من الزيوت العطرية على الحمام مع موسيقى هادئة وبعض الشموع، واترك نفسك تستمتع بهذه الأجواء الأفلاطونية.

وإذا لم ترق لك فكرة الحمام المنزلي العطري، فيمكنك منح نفسك تدليلا مضاعفا بالذهاب لمراكز التدليك أو قضاء يوم في السبا باستخدام الزيوت العطرية الرائعة مثل اللافندر.

أما إذا كنت سيدة، فبإمكانك مضاعفة المتعة بالخضوع لجلسة مانيكير وباديكير مع بعض الماسكات المفيدة للوجه والجسم لمزيد من الاسترخاء وتقليل الشعور بالإجهاد.

- كافئ نفسك بالورود، هل سئمت رؤية العشاق يتبادلون باقات الزهور وتتوق لمهاداتك إحداها؟ لا تنتظر ذلك من أحد وافعل الشيء ذاته وكافئ نفسك بباقة ورد، أيضا يمكنك محاوطة نفسك بالأزهار والأجواء الرومانسية طول يوم الفلانتين، من خلال ملء غرفة الجلوس بالورود بعد تنظيفها وترتيبها بشكل منمق.



هذا التصرف يمنحك لحظات صفاء وهدوء ورضا عن الذات.

- مشاهدة فيلم ممتع، يمكن أن تحول هذا اليوم الرومانسي إلى وقت سعيد بإعداد حفلة فردية لنفسك والاستعانة بعالم السينما.



وسواء قررت مشاهدة فيلم من مفضلاتك السابقة أو تركت نفسك لخيارات المنصات الإلكترونية الشهيرة مثل نتفليكس، فبالتأكيد ستقضي وقتا مختلفا وهادئا لن يشعرك بالوحدة.

- جلسة تصوير، إن ارتداء ملابسك المميزة سواء كانت تصلح للخروج أو قطعا منزلية، والتقاط الصور يمنحك شعورا جيدا، خاصة إذا أضفت لمسة مرحة على حركاتك عند التصوير.

- جولة تسوق، ثبت علميا أن التسوق يمنح كثيرين سعادة بالغة خاصة النساء، لذا إذا كنت وحيدا في هذا اليوم المميز يمكنك الاستفادة من وقتك والانطلاق في جولة تسوق وشراء أشياء جديدة تمنحك جرعة مكثفة من الفرحة.

- احتفل مع الآخرين، بدلا من التركيز على الرومانسية فقط، يمكنك قضاء وقت مختلف يغمره حب من نوع آخر، من خلال مشاركة هذا اليوم المميز مع والديك أو إخوتك أو جيرانك أو أصدقائك.

وحال تعثر الخروج بسبب القيود التي تفرضها جائحة كورونا، يمكنك مقابلة أصدقائك عبر جلسات التطبيقات الشهيرة المخصصة لذلك مثل Zoom، والاحتفال سويا والشعور بالمشاركة والتخلص من إحساس الوحدة.

- رحلة فردية، إذا كنت قادرا على الذهاب إلى مكان ما بأمان خلال هذا الوقت مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المتبعة في بلدك، فانطلق في رحلة فردية واغمر نفسك بسعادة المغامرة واستكشاف أماكن جديدة والاستمتاع بالمناظر الجميل.

وحال تعذر الذهاب في رحلة سريعة، فإن المشي لمسافات طويلة أو طرق ممتدة أمامك يمنحك الاستجمام وتغيير المزاج، وبالتأكيد بفيد صحتك الجسدية والعقلية.

جدير بالذكر ان عيد الحب (Valentine Day) يوافق 14 شباط من كل عام، وهو يوم يحمل اسم أحد القديسين (فالنتينوس)، ويحتفل به العشاق حول العالم من خلال تبادل الهدايا والرسائل الرومانسية وقضاء الوقت سويا.

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