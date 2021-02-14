وزارة الصحة تخصص ارقاما ساخنة للتواصل بشان نقل الحالات المرضية المؤكدة اصابتها بكورونا

2021/02/14 | 19:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ خصصت وزارة الصحة والبيئة ارقاما ساخنة للتواصل بشان نقل الحالات المرضية المؤكدة اصابتها بكورونا او المشتبه بإصابتها وعلى مدار ٢٤ ساعة079019259470790192564807901908061اضافةً الى رقم الاسعاف الفوري 122./انتهى9

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