وزير الصحة والبيئة يترأس اجتماع لجنة الأمر الديواني 217 لعام 2020 لمناقشة الموقف الوبائي لكورونا

2021/02/14 | 19:23 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ نينا/ ترأس وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد التميمي أجتماع الامر الديواني 217 لعام 2020 اليوم الاحد بحضور اعضاء اللجنة والمختصين في الوزارة.وذكر بيان للوزارة انه تم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق والمنطقة والعالم والتاكيد على متابعة تنفيذ مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ومستوى تطبيق التعليمات الصحية من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية.واكد الوزير اهمية الجهود المبذولة من كافة المؤسسات الصحية للسيطرة على جائحة كورونا وتفعيل عمل خلايا الازمة الفرعية لمتابعة تفاصيل متطلبات مواجهة الجائحة وتكثيف جهود فرق الرقابة الصحية ومحاسبة المخالفين للتعليمات وفرض الغرامات كما تم تخصيص ارقام ساخنة في الوزارة مع الاسعاف الفوري تعمل على استقبال المكالمات الهاتفية الواردة بشان نقل الحالات المؤكدة اصابتها بالفايروس او المشتبه بها .ودعت اللجنة وسائل الاعلام الى تكثيف الجهود الاعلامية والتوعوية للوقاية من مرض كوفيد 19 لمنع دخول السلالة الجديدة التي اجتاحت دول العالم ، وتم التأكيد على استمرار التواصل والتنسيق مع القوات الأمنية لتطبيق الاجراءات الصحية حفاظآ على الامن الصحي للبلد./انتهى9
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة والبيئة يترأس اجتماع لجنة الأمر الديواني 217 لعام 2020 لمناقشة الموقف الوبائي لكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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