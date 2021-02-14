وزير الصحة والبيئة يترأس اجتماع لجنة الأمر الديواني 217 لعام 2020 لمناقشة الموقف الوبائي لكورونا

2021/02/14 | 19:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ ترأس وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد التميمي أجتماع الامر الديواني 217 لعام 2020 اليوم الاحد بحضور اعضاء اللجنة والمختصين في الوزارة.وذكر بيان للوزارة انه تم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق والمنطقة والعالم والتاكيد على متابعة تنفيذ مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ومستوى تطبيق التعليمات الصحية من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية.واكد الوزير اهمية الجهود المبذولة من كافة المؤسسات الصحية للسيطرة على جائحة كورونا وتفعيل عمل خلايا الازمة الفرعية لمتابعة تفاصيل متطلبات مواجهة الجائحة وتكثيف جهود فرق الرقابة الصحية ومحاسبة المخالفين للتعليمات وفرض الغرامات كما تم تخصيص ارقام ساخنة في الوزارة مع الاسعاف الفوري تعمل على استقبال المكالمات الهاتفية الواردة بشان نقل الحالات المؤكدة اصابتها بالفايروس او المشتبه بها .ودعت اللجنة وسائل الاعلام الى تكثيف الجهود الاعلامية والتوعوية للوقاية من مرض كوفيد 19 لمنع دخول السلالة الجديدة التي اجتاحت دول العالم ، وتم التأكيد على استمرار التواصل والتنسيق مع القوات الأمنية لتطبيق الاجراءات الصحية حفاظآ على الامن الصحي للبلد./انتهى9

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