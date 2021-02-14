2021/02/14 | 19:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- حدد وزير النقل، ناصر الشبلي، اليوم الأحد، موعد وضع الحجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير، في محافظة البصرة، فيما أعلن الشروع بإزالة الألغام من المنطقة التي تعمل بها الشركة المنفذة.وقال الشبلي في حديث خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “الأيام القليلة المقبلة ستشهد وضع حجر الأساس للمشاريع الخمسة ضمن المرحلة الأولى من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير النقل يحدد موعد وضع حجر الأساس لميناء الفاو: شرعنا بإزالة “الألغام” المركز الخبري الوطني.

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