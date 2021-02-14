2021/02/14 | 19:30 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأحد، القبض على أحد "الارهابيين" في الاسحاقي، بمحافظة صلاح الدين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تعتقل 'إرهابياً' في صلاح الدين ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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