الاستخبارات تعتقل 'إرهابياً' في صلاح الدين

2021/02/14 | 19:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأحد، القبض على أحد "الارهابيين" في الاسحاقي، بمحافظة صلاح الدين.

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