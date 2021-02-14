الإعلام الأمني تعلن نتائج العمليات الأمنية في أربع محافظات

2021/02/14 | 19:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، نتائج العمليات التي نفذتها القوات الامنية في أربعة محافظات شملت بغداد والانبار وصلاح الدين ونينوى.

وفي قيادة عمليات سامراء، أشار البيان إلى أن "قوة من مقر الفرقة 4 خرجت بواجب تفتيش المنطقة المحاذية بين قيادتي عمليات سامراء والانبار وأثناء البحث والتفتيش تم العثور على عبوتين ناسفتين من مخلفات داعش الإرهابي وتم اتلافهما موقعياً".

وأوضح، أن "قوة من عمليات بغداد خرجت أيضاً بواجب تفتيش بعد ورود معلومات تفيد بوجود جسم غريب في منطقة الحركاوي قرية المهاوتة ، وقد تم العثور على قذيفة مدفع نمساوي عيار (155ملم) حيث جرى رفعها دون حادث يذكر".

ولفت البيان إلى أن "قيادة عمليات الانبار ومن خلال قوة محمولة جواً باشرت بعملية بواسطة طائرات مروحية، حيث تمكنت من العثور على عجلة نوع تويوتا بيك اب بيضاء من مخلفات داعش وقد تم التعامل معها وتدميرها بواسطة النيران المباشرة".

وفي السياق نفسه خرجت قوة من مقر الفرقة الثانية التابعة لقيادة عمليات الانبار بصحبة مفرزة المعالجة بوجب تفتيش وتم العثور على (20) عبوة ناسفة على شكل صفائح حديد في منطقة الصبيحات، جرى التعامل معها وتفجيرها موقعيا، بحسب البيان.

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