الدفاع المدني توضح بشأن “سقوط مصعد” في مستشفى الموصل العسكري

2021/02/14 | 19:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، بياناً بشأن “سقوط مصعد” في مستشفى الموصل العسكري، ما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة أربعة اخرين.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “فرقها تمكنت من انقاذ أربعة اشخاص وانشال جثتي شخصين نتيجة سقوط مصعد داخل مستشفى الموصل العسكري في منطقة رأس الجادة …

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