السفير الهولندي: انا مصدوم من حجم الفساد في العراق

2021/02/14 | 19:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد عبر السفير الهولندي لدى بغداد ميشيل رينتينار، الاحد، عن “صدمته” من حجم الفساد في العراق، فيما انتقد البيروقراطية الإدارية لتعطيلها الاستثمار من خلال معاملات لا نهاية لها. وقال رينتينار، خلال ندوة حوارية، استضافها مركز الرافدين للحوار، بمحافظة النجف، “أنا دائماً أحث الشركات الهولندية والمستثمرين للعمل بالعراق، حيث أقوم بتشجيعهم على إقامة مشاريع …

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