الاستخبارات تعلن اعتقال”إرهابياً” في صلاح الدين

2021/02/14 | 19:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأحد، القبض على أحد “الارهابيين” في الاسحاقي، بمحافظة صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان صحفي إنه “من اجل تضييق الخناق على ما تبقى من فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات سامراء تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في لواء مغاوير القيادة من القاء القبض على أحد الارهابيين في منطقة الاسحاقي التابعة لقضاء بلد في محافظة صلاح الدين”.

وأشار البيان إلى أنه “من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤إرهاب”.

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