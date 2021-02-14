2021/02/14 | 19:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص قادمة من الكويت..المنافذ تعلن دخول 9 صهاريج محملة بالأوكسجين الطبي المركز الخبري الوطني.

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