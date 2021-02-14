بلاغ من المجلس القيادي

2021/02/14 | 19:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الأحد، مسألة نظام اللامركزية المالية والادارية في اقليم كوردستان وكذلك تحسين الحالة المعيشية للمواطنين في الاقليم.

وجاء في نص بلاغ المجلس: انه عقد اجتماعا اليوم الأحد الموافق 2021/2/14، برئاسة الرئيسين المشتركان للاتحاد الوطني الكوردستاني، استهل بالوقوف دقيقة صمت على ارواح الشهداء.

وقيّم الرئيسان المشتركان للاتحاد الوطني، خلال الاجتماع، وبشكل دقيق الاوضاع السياسية والاقتصادية والاوضاع في اقليم كوردستان والعراق.

أكد المجلس خلال الاجتماع على موقف الاتحاد الوطني الكوردستاني الثابت حيال:

1-نظام اللامركزية الادارية والمالية ضمن اقليم كوردستان.

2-دعم وفد حكومة اقليم كوردستان المفاوض مع الحكومة الاتحادية، كما أوصى كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب بدعم جهود الوفد.

3-تحسين الاوضاع المعيشية والحياتية لشعب اقليم كوردستان.



وفي هذا الشأن ضرورة الاتفاق ضمن اطار الدستور العراقي لضمان تحقيق حقوق والمستحقات المالية لاقليم كوردستان في مشروع قانون الموازنة المالية للعام 2021.

4-التأكيد على ضرورة تنفيذ الواجبات الدستورية والوطنية لحكومتي الاتحادية واقليم كوردستان لحماية سيادة البلاد ومنع انتهاك الحدود، والذي يخالف القوانين الدولية.

5-ادانة جميع الاعتقالات والسجن بسبب حريات الرأي والنشاط السياسي والمدني وبالخصوص في مناطق بادينان، لذا نطالب باطلاق سراح جميع المعتقلين من الصحفيين والنشطاء المدنيين وكوادر الاتحاد الوطني الكوردستاني والاحزاب الاخرى.

جانب اخر من الاجتماع، تم تخصيصه للاعمال الحزبية وتقارير المفوضيات، وفي هذا الشأن تم اتخاذ التوصيات اللازمة.

PUKmedia ترجمة

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