الصحة العراقية تفحص عينات المصابين للبحث عن السلالة الجديدة

2021/02/14 | 19:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اجرت وزارة الصحة عمليات فحص لعينات المصابين بفايروس كورونا من أجل الكشف عن السلالة الجديدة وذلك بعد يوم من إعلان وزير الصحة وصول مختبرات خاصة بالكشف عن الوباء.

واكد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية فالح الزيادي، أن العراق لم يسجل حتى الآن أية إصابة بالسلالة الجديدة التي ظهرت في بريطانيا أو دول أخرى، غير ان اتخاذ إجراءات الاحتياط امر ضروري خاصة في ظل التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية والعودة إلى التجمعات سواء كانت الدينية أو السياسية أو الاجتماعية، والتي كانت سبب رئيسي في تصاعد معدلات الموقف الوبائي في العراق خلال الأسبوعين الماضيين.

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