الصناعة: المنتج المحلي بدأ يلفت انظار وزارت الدولة والقطاعين الخاص والمختلط

2021/02/14 | 19:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

كشفت وزارة الصناعة والمعادن، الاحد، عن تزايد الطلب على المنتوج الوطني في السوق المحلية واصبح منافسا للمستورد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، مرتضى الصافي، في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان” السوق المحلية بدأت ترفد المتبضعين على مختلف المستويات بالمنتج المحلي الذي اصبح يضاهي المنتج المستورد وحل مكان الكثير من المنتجات المستوردة من الخارج”.

واضاف، ان” دوائر الدولة ووزارتها ومديريات الوزارة بدأت تؤمن بقدرات الصناعات الوطنية بعدما شاهدت الطلب العالمي على السلع المنتجة في مصانع الوزارة”.

واوضح، ان” القطاع الخاص والقطاعات المختلطة بدأت تعتمد بالدرجة الاولى على المنتج المحلي لأمرين اساسيين هما قلة التكاليف وجودة المنتج”.

واشار الى ان” جميع المنتجات المحلية خاضعة للقياس والسيطرة النوعية ومطابقة للمواصفات العالمية على عكس بعض المنتجات المستوردة”.انتهى /25ر

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