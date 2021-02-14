ادارة الحدود تعلق على الاخطاء التحكيمية التي تعرض لها فريق الكرة

2021/02/14 | 19:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

علقت ادارة نادي الحدود الرياضي، على الاخطاء التحكيمية التي تعرض لها فريق كرة القدم بدوري الكرة الممتاز.

وقال امين سر نادي الحدود حازم تيموز في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الاخطاء التحكيمية اثرت بالسلب على مشوار الفريق في الموسم الحالي من الدوري الممتاز، وافقدتنا العديد من النقاط التي كانت كفيلة ان تضعنا في مركز افضل بكثير من مركزنا الحالي”.

وفيما يخص حالة الطرد التي تعرض لها محترف الحدود جوزيف نثانيال في مباراة الامس وما رافقها من احداث، بين تيموز ان “ادارة النادي ستستدعي اللاعب للوقوف على حيثيات حالة الطرد التي تعرض لها، وحقيقة الحديث الذي دار بينه وبين حكم المباراة، ومعرفة ان حصل تجاوز لفظي من الحكم تجاهه كما اوضح لنا بعد طرده مباشرة”.

واوضح ان “ادارة النادي قررت منع جميع لاعبي الفريق من التصريح لأي وسيلة اعلامية دون الحصول على موافقة المكتب الإعلامي للنادي”. انتهى/ 25 ل

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