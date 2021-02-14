المالية النيابية: استمرار تعليق حسم حصة إقليم كردستان بمشروع الموازنة

2021/02/14 | 19:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت اللجنة المالية النيابية في العراق، أن حكومتي المركز وإقليم كردستان متفاهمتان حول ما جاء في مسودة مشروع قانون الموازنة، مشيرة إلى أن حصة الإقليم لم تحسم داخل مجلس النواب.وقال عضو اللجنة، جمال كوجر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم …

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