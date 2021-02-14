2021/02/14 | 19:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 2224 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 643852 حالة.كما سجلت "الصحة" 15 حالة وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 13179 حالة، وفقا لتقرير الوزارة اليوم الأحد.وبلغت نسبة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابات "كورونا" بالعراق تقارب الـ 645 ألفاً.. وتشديدات أمنية بحق المخالفين) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابات "كورونا" بالعراق تقارب الـ 645 ألفاً.. وتشديدات أمنية بحق المخالفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).