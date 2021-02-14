خبير امني: صمت الحكومة على القصف التركي يؤكد وجود اتفاق على تلك العمليات

2021/02/14 | 19:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

عد الخبير الامني محمد الربيعي، الاحد، صمت الحكومة على القصف التركي بشمال العراق بانه ضوء اخضر وموافقة على تلك العمليات.

وقال الربيعي لـ/المعلومة/ تقدم الجيش التركي وتنفيذه العمليات من المفترض ان يقابلها رفض حكومي واعلان صريح ومعلن بالرفض وتحركات دولية”.

واضاف ان “صمت الحكومة يعطي مؤشرات بان تلك العمليات تجري باتفاق مع الحكومة المركزية وحكومة الاقليم واعطاء ضوء اخضر بدخول القوات التركية”.

واوضح الربيعي ان “العمليات سبقها بأيام زيارة لوزير الدفاع التركي الى العراق وزيارة سريعة اجرى خلالها لقاء برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”، مشيرا الى ان “تلك الزيارة اتت ربما للاتفاق على تلك العمليات”.

وتشهد مناطق العراق الحدودية في دهوك ضمن جبال كارة تقدم العديد من القوات التركية وتنفيذ عمليات عسكرية داخل العراق وسط صمت حكومي.انتهى25و

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