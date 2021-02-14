تدمير ثلاث مضافات سرية والاستيلاء على اسلحة متنوعة لداعش في صحراء الانبار

2021/02/14 | 19:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

أفاد مصدر أمني، الاحد، بتدمير ثلاث مضافات سرية والاستيلاء على اسلحة متنوعة في صحراء الانبار الغربية.

وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “القوات الامنية شرعت بعملية اقتحام المناطق الصحراوية بين قضاءي حديثة ورواه غربي الانبار”، مبينا أن “الحملة أسفرت عن تدمير ثلاثة انفاق سرية والاستيلاء على اسلحة وذخائر متنوعة “.

وأضاف، أن “فرقة معالجة المتفجرات ابطلت مفعول الاسلحة غير المنفلقة دون وقوع اي اصابات في صفوف القوات الامنية “.

يشار الى ان المناطق الغربية تشهد بين الحين والاخر عمليات تطهير للمناطق الصحراوية بحثا عن خلايا واسلحة ارهابيي داعش واماكن اخفاء اسلحتهم.



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