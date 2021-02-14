2021/02/14 | 19:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

أعتبر النائب عن تحالف الفتح، حامد الموسوي، الأحد، سياسة لي الاذرع التي يمارسها الاقليم تجاه المركز لن تخدم شعب كردستان وعليه ان يقدم مصالح مواطنيه على المغانم.

وقال الموسوي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان” البرلمان لديه مطلق الصلاحيات تجاه حكومة كردستان اذا ما قررت الوقوف بوجه المركز والاستمرار في تعطيل مصالح المواطنين”، مبينا، انه” عليها الالتزام بالواجبات مقابل حصولها على الاستحقاقات المالية التي تريدها من حكومة المركز”.

وأضاف، ان” الموازنة يجب احكامها وحصرها بيد الحكومة وما يتعلق بواردات المنافذ واتفاقيات بيع النفط من اختصاص بغداد وليس الاقليم والحكومات المحلية لأنها تعتبر من ضمن الموارد الأساسية في الموازنة”.

واوضح، ان” القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٦ سيكون الفيصل في العلاقة بين الاقليم والمركز”.

وأشار الى ان” اللجنة المالية والبرلمان ذاهبون باتجاه الفقرة السابعة من قانون تمويل العجز المالي والتي تمنع الحكومة من عدم اعطاء الاموال لكردستان الا بعد تقديم التعهدات بتسليم بغداد كافة الواردات”.انتهى / 25ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموسوي: كافة الصلاحيات متاحة للبرلمان اذا رفع الاقليم العصى بوجه المركز) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموسوي: كافة الصلاحيات متاحة للبرلمان اذا رفع الاقليم العصى بوجه المركز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).