فرض حظر صحي مشدد على 6 قرى في محافظة جنوبية

2021/02/14 | 19:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدرالجهات المختصة في قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار تفرض حظرا صحيا مشددا على 6 قرى بالقضاء بعد تسجيل اصابة لـ 45 طالب في مدارسها من بين فحص 150 طالب خلال اسبوع، الجهات المختصة تمنع المواطنين من الخروج من القرى الا باستثاءات تتعلق بحالات ضرورية مع منع الدخول لغير ابناء القرى.

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