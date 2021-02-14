التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بكورونا في جانب الكرخ

2021/02/14 | 19:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاسب الحجامي - مدير دائرة صحة الكرخ

الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 140 موزعة كالآتي :

أبو دشير----------8

أبو غريب----------1

الإسكان-----------3

الاعلام-----------18

البياع-------------6

التاجي-----------5

الحرية-----------13

الدورة ------------11

الدولعي----------3

السيدية----------5

الشعلة-----------10

الطوبجي----------1

العطيفية ---------3

القادسية ----------3

الكاظمية ---------4

المحمودية--------5

المنصور---------- 5

المواصلات-------2

الوشاش----------2

اليرموك----------3

جكوك------------1

حي الجامعه------12

حي الجهاد--------3

حي العامل--------6

حي العدل---------3

حي الفرات--------2

سكنة جانب الرصافة-----2

الشفاء:

263

الوفيات:

لا توجد

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