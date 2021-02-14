الدوري الانكليزي الممتاز: تعادل مخيب لمانشستر يونايتد أمام وست بروميتش

2021/02/14 | 19:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ سقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل الإيجابي أمام مضيفه وست بروميتش بنتيجة (1-1)، في المباراة التي احتضنها ملعب هاوثورنس مساء اليوم الأحد، بالجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وافتتح وست بروميتش النتيجة عبر مباي دياني في الدقيقة الثانية، وعدل برونو فيرنانديز النتيجة في الدقيقة (44).وبتلك النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 46 نقطة استعاد بها المركز الثاني، كما رفع وست بروميتش رصيده إلى 13 نقطة في المركز الـ19./انتهى9

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